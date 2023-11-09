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Стало відомо, скільки військових та поліцейських загинуло на блокпостах через ДТП

9 листопада 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки військових та поліцейських загинуло на блокпостах через ДТП
ДТП на блокпосту в Києві. Ілюстративне фото: Поліція Києва
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Внаслідок ДТП в Україні на блокпостах загинуло 11 службовців за час повномасштабної війни в Україні. Серед них також були поліцейські та військові.

Про це повідомив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода".

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"Загалом на сьогодні внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців — це і поліцейські, і військовослужбовці — загинули, а 37 зазнали поранень. Такі дані маємо на сьогодні від початку повномасштабної війни", — наголосив він.

За словами Страшка, найчастіше такі аварії стаються через порушення ПДР з боку водіїв, а саме недотримання швидкісних обмежень та неврахування дорожньої ситуації.

Потреба у блокпостах

У Міністерстві внутрішніх справ додають, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшилась, але вони наразі потрібні.

Основним завданням блокпостів є виявлення потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальних груп.

"І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", — зазначив Страшко. 

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада трапилася ДТП. 66-річний водій збив військову, зараз вона перебуває в лікарні.

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