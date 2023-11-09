Стало известно, сколько военных и полицейских погибло на блокпостах из-за ДТП

ДТП на блокпосте в Киеве. Иллюстративное фото: Полиция Киева

В результате ДТП в Украине на блокпостах погибли 11 служащих за время полномасштабной войны в Украине. Среди них также полицейские и военные.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко в эфире "Радио Свобода".

Читайте также:

Сколько служащих пострадало

"В целом на сегодня в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих — это и полицейские, и военнослужащие — погибли. И 37 получили ранения. Такие данные имеем на сегодня с начала полномасштабной войны", — подчеркнул он.

По словам Страшко, чаще всего такие аварии происходят из-за нарушений ПДД со стороны водителей, а именно несоблюдения скоростных ограничений и неучета дорожной ситуации.

Потребность в блокпостах

В Министерстве внутренних дел добавляют, что количество блокпостов от февраля 2022 года уменьшилось, но они сейчас нужны.

Основной задачей блокпостов является выявление потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательных групп.

"И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", — отметил Страшко.

Напомним, в Деснянском районе Киева вечером 6 ноября произошло ДТП. 66-летний водитель сбил военную, сейчас она находится в больнице.