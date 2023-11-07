На в'їзді до Києва на блокпості збили військову
У Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада трапилася ДТП. 66-річйний водій збив військову, зараз вона перебуває в лікарні.
Про це повідомили в поліції Києва.
ДТП на блокпосту в Києві
Правоохоронці розповіли, що ДТП трапилася вчора ввечері о 21:25 у Деснянському районі Києва. 66-річний чоловік їхав проспектом Броварським з боку Броварів до Києва, але при в’їзді в місто скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
"Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, тож її госпіталізували до лікарні. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські кваліфікували подію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідство ще триває.
Нагадаємо, 3 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко насмерть збив 18-річну дівчину у Житомирській області. Згодом він відреагував на подію публічно та запевнив, що був у тверезому стані.
Вже 4 листопада Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України.
Читайте Новини.LIVE!