На в'їзді до Києва на блокпості збили військову

ДТП на блокпосту в Києві. Фото: Нацполіція

У Деснянському районі Києва ввечері 6 листопада трапилася ДТП. 66-річйний водій збив військову, зараз вона перебуває в лікарні.

Про це повідомили в поліції Києва.

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ДТП на блокпосту в Києві

Правоохоронці розповіли, що ДТП трапилася вчора ввечері о 21:25 у Деснянському районі Києва. 66-річний чоловік їхав проспектом Броварським з боку Броварів до Києва, але при в’їзді в місто скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

ДТП на блокпосту в Києві 6 листопада. Фото: Нацполіція

"Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, тож її госпіталізували до лікарні. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські кваліфікували подію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідство ще триває.

Нагадаємо, 3 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко насмерть збив 18-річну дівчину у Житомирській області. Згодом він відреагував на подію публічно та запевнив, що був у тверезому стані.

Вже 4 листопада Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України.