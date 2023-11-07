На въезде в Киев на блокпосте сбили военную

ДТП на блокпосте в Киеве. Фото: Нацполиция

В Деснянском районе Киеве вечером 6 ноября произошло ДТП. 66-летний водитель сбил военную, сейчас она находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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ДТП на блокпосте в Киеве

Правоохранители рассказали, что ДТП произошло вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе Киева. 66-летний мужчина, ехал по Броварскому проспекту со стороны Броваров в Киев, но при въезде в город совершил наезд на работницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте и именно переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП на блокпосте в Киеве 6 ноября. Фото: Нацполиция

"В результате аварии женщина получила телесные повреждения, поэтому ее госпитализировали в больницу. Кормчий прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, который показал, что мужчина трезв", — говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали событие как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. Следствие продолжается.

Напомним, 3 ноября народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области. Затем он отреагировал на событие публично и заверил, что был в трезвом состоянии.

Уже 4 ноября офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины.