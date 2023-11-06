Нардепу, який спричинив смертельну ДТП на Житомирщині, повідомили про підозру

ДТП на трасі Київ — Чоп 3 листопада. Фото: t.me/patrol_police_zt

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України. Він на смерть збив 18-річну дівчину на Житомирщині 3 листопада.

Про це повідомляє ДБР.

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Дорожньо-транспортна подія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода.

"Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості.18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що йдеться про народного депутата Андрія Ніколаєнка.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, що раніше народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожньо-транспортну пригоду, в якій на смерть збив дівчину. Він підтвердив цю інформацію та зазначив, що перебував у тверезому стані.