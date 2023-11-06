Нардепу, совершившему смертельное ДТП в Житомирской области, сообщили о подозрении

ДТП на трассе Киев – Чоп 3 ноября. Фото: t.me/patrol_police_zt

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины. Он насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области 3 ноября.

Об этом сообщает ДБР.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года. Автомобиль за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода.

"Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о народном депутате Андрее Николаенко.

Скриншот поста ДБР

Напомним, что ранее народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в котором насмерть сбил девушку. Он подтвердил эту информацию и отметил, что находился в трезвом состоянии.