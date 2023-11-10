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Мать была пьяная — на Закарпатье в ДТП погибла маленькая девочка

10 ноября 2023 12:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мать была пьяная — на Закарпатье в ДТП погибла маленькая девочка
Девочка выбегает на дорогу из-за халатности матери. Фото: Полиция Закарпатской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Закарпатской области в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка в то время, как ее мать, которая была в алкогольном опьянении, отвлеклась. Произошло это вчера, 9 ноября, в поселке Ясиня Раховского района.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Закарпатской области.

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Подробности ДТП

Как стало известно, авария произошла в 16:20. Водитель грузовика "Урал", житель села Черная Тиса, наехал на малолетнего ребенка.

"Правоохранители опросили очевидцев, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что по этой улице шла 32-летняя местная жительница со своим полуторагодовалым ребенком. Когда женщина отвлеклась и перестала следить за ребенком, девочка вышла на проезжую часть дороги, где попала под колеса", — говорится в сообщении.

смерть девочки в аварии
Грузовик "Урал", водитель которого сбил ребенка. Фото: Полиция Закарпатской области

Ребенка с места ДТП госпитализировали в реанимацию местной больницы, однако от полученных травм девочка умерла.

Отмечается, что мужчина за рулем находился в трезвом состоянии. В настоящее время он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

смерть девочки в аварии
Место ДТП на Закарпатье. Фото: Полиция Закарпатской области

Наказание для матери ребенка

Кроме того, полицейские проверили маму погибшей девочки, в крови зафиксировали 1,7 промилле алкоголя.

"Установлено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ее действия в полиции квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия", — добавили в пресс-службе.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева вечером 6 ноября произошло ДТП. 66-летний водитель сбил военную, сейчас она находится в больнице.

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