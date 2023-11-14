В Днепропетровской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика — что с ребенком

Место гибели мальчика. Фото: Нацполиция

В пгт Илларионово Днепропетровской области нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 ноября. Ребенка нашли мертвым в колодце.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Что известно об исчезновении ребенка

Правоохранители рассказали, что вчера около 14:20 в пгт Илларионово Синельниковского района Днепропетровской области исчез четырехлетний мальчик. Полицейские и местные жители сразу начали искать ребенка вместе с кинологами и собакой, однако нашли уже на следующий день мертвым в колодце.

Колодец, куда упал мальчик. Фото: Нацполиция

Журналисты "Днепр оперативный" уточнили, что тело мальчика нашли у возле магазина — в 10 метрах от места, где его видели в последний раз.

"Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещдоки. Для установления причины смерти тело мальчика направят на проведение судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Закарпатье в ДТП погибла полуторагодовалая девочка. Это произошло во время того, как ее мать, находящаяся в алкогольном опьянении, отвлеклась.