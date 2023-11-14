Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Днепропетровской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика — что с ребенком arrow

В Днепропетровской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика — что с ребенком

14 ноября 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепропетровской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика — что с ребенком
Место гибели мальчика. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пгт Илларионово Днепропетровской области нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 ноября. Ребенка нашли мертвым в колодце.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Читайте также:

Что известно об исчезновении ребенка

Правоохранители рассказали, что вчера около 14:20 в пгт Илларионово Синельниковского района Днепропетровской области исчез четырехлетний мальчик. Полицейские и местные жители сразу начали искать ребенка вместе с кинологами и собакой, однако нашли уже на следующий день мертвым в колодце.

null
Колодец, куда упал мальчик. Фото: Нацполиция

Журналисты "Днепр оперативный" уточнили, что тело мальчика нашли у возле магазина — в 10 метрах от места, где его видели в последний раз.

"Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещдоки. Для установления причины смерти тело мальчика направят на проведение судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Закарпатье в ДТП погибла полуторагодовалая девочка. Это произошло во время того, как ее мать, находящаяся в алкогольном опьянении, отвлеклась.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме