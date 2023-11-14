У Тернополі помер маленький хлопчик під час лікування зубів

Лікування зубів. Ілюстративне фото: Конкурент

У Тернополі під час лікування зубів помер хлопчик. Дитині на той момент був рік та дев'ять місяців.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Лікування хлопчика

Як стало відомо, дитину привезла мама в державну лікарню, аби прибрати карієс із зубів. Через те, що дитина була малолітньою, лікарі сказали, що потрібно робити такі процедури під наркозом.

Для цього вони дали скерування для того, аби хлопчик здав всі потрібні аналізи.

Як померла дитина

"Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини", — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що причина смерті буде з'ясована після того, як проведуть розтин.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області внаслідок ДТП загинула півторарічна дівчинка під час того, як її мати, яка була в алкогольному сп'янінні, відволіклась. Сталося це у селищі Ясіня Рахівського району.