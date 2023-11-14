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В Тернополе умер маленький мальчик во время лечения зубов

14 ноября 2023 17:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тернополе умер маленький мальчик во время лечения зубов
Лечение зубов. Иллюстративное фото: Конкурент
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Тернополе во время лечения зубов умер мальчик. Ребенку в тот момент был год и девять месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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Лечение мальчика

Как стало известно, ребенка привезла мама в государственную больницу, чтобы убрать кариес из зубов. Из-за того, что ребенок был малолетним, врачи сказали, что нужно делать такие процедуры под наркозом.

Для этого они дали направление для того, чтобы мальчик сдал все необходимые анализы.

Как умер ребенок

"Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его увезли в реанимационное отделение. Однако мальчика не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка", — говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что причина смерти будет установлена после того, как проведут вскрытие.

Напомним, ранее в Закарпатской области в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка во время того, как ее мать, которая была в алкогольном опьянении, отвлеклась. Произошло это в поселке Ясиня Раховского района.

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