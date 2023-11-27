У Росії в одному з цехів сталась сильна пожежа — що горить

Пожежа в меблевому цеху в російську Якутську. Фото: скриншот

Сьогодні в російському Якутську спалахнула масштабна пожежа в меблевому цеху. Площа займання становила 300 квадратних метрів, постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, 27 листопада в Якутську на вулиці Очиченку в арочному гаражі спалахнула масштабна пожежа, якій було присвоєно підвищений ранг складності. Потім його понизили до другого.

Пожежа в меблевому цеху в російську Якутську. Фото: МНС РФ

За словами очевидців, чорний дим від пожежі було видно за кілька кілометрів. Як повідомили російське МНС, площа займання становила 300 кв. м. Постраждалих немає.

Наразі пожежу локалізовано. До гасіння було залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки. Продовжуються роботи щодо його ліквідації. Що стало причиною загоряння — невідомо.

Нагадаємо, 26 листопада у російському Челябінську горів тракторний завод. Відомо, що там вибухнув трансформатор. Цей завод спеціалізується на випуску дизельних двигунів та моторів для всіх танків, запасних частин до них, а також до різних видів гусеничної техніки.

Окрім того, вчора в Москві сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Зазначається, що об'єкт загорівся в районі Мосфільмовської вулиці.

Раніше у російському Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту були поранені.