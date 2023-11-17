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У Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів, є поранені

17 листопада 2023 10:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів, є поранені
Вибух на виробництві радіаторів у Волгограді. Фото: t.me/astrapress
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 листопада, у Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибух у Волгограді

За інформацією росЗМІ, вибух стався на заводі з виробництва радіаторів "Форте Пром ГмбХ". Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

У пресслужбі мерії Волгограда заявили, що на заводі загорілося скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства. Площа загоряння становила близько 20 квадратних метрів.

"Постраждалих під час вибуху на заводі чоловіків 29 і 32 років доправили в лікарню № 25. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 16 листопада у селищі Котлубань Волгоградської області спалахнула сильна пожежа, яка охопила склади з озброєнням однієї з військових частин. Місцеві жителі також повідомляли про сильні вибухи. 

Також ми писали, що після пожежі у Волгоградській області, яка трапилася у військовій частині, родичі окупантів в паніці шукають інформацію про своїх рідних. Вони збентежені, що не можуть ні до кого додзвонитись. 

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