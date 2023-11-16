Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Росії стався вибух на території військової частини arrow

У Росії стався вибух на території військової частини

16 листопада 2023 07:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії стався вибух на території військової частини
Пожежа на території військової частини в Росії. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вночі на військовій частині селища Котлубань у Волгоградській області пролунали сильні вибухи. Згодом місцеві повідомили про сильну пожежу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Читайте також:

Пожежа у військовій частині Росії

Як відомо, близько 01:00 години у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.

За попередніми даними, пожежа відбулась на об'єкті Міноборони, розташованому за два кілометри від селища Котлубань. 

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була оперативно локалізована та загашена. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

null

Нагадаємо, зранку 14 листопада росЗМІ заявили, що невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську (Росія). Внаслідок падіння було пошкоджено покрівлю будівлі. 

Окрім того, у Росії заявили, що у Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод. Постраждалих немає, але в будівлі дах пробитий у трьох місцях. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Актуальне по темі