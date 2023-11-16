У Росії стався вибух на території військової частини

Пожежа на території військової частини в Росії. Фото: скриншот

Вночі на військовій частині селища Котлубань у Волгоградській області пролунали сильні вибухи. Згодом місцеві повідомили про сильну пожежу.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Пожежа у військовій частині Росії

Як відомо, близько 01:00 години у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.

За попередніми даними, пожежа відбулась на об'єкті Міноборони, розташованому за два кілометри від селища Котлубань.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була оперативно локалізована та загашена. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

Нагадаємо, зранку 14 листопада росЗМІ заявили, що невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську (Росія). Внаслідок падіння було пошкоджено покрівлю будівлі.

Окрім того, у Росії заявили, що у Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод. Постраждалих немає, але в будівлі дах пробитий у трьох місцях.