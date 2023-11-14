У Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод — що відомо

Пожежники Росії. Фото(ілюстративне): росЗМІ

У ніч проти 14 листопада у Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод. Постраждалих немає, але в будівлі дах пробитий у трьох місцях.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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За даними Baza, у ніч на 14 листопада в селі Сільце Брянської області знайшли безпілотник начинений вибухівкою і заявили, що він атакував "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР".

"У цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, розташованого в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною. При цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, там додали, що "внаслідок падіння БпЛА постраждалих немає".

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни також заявили, що нібито збили чотири українських безпілотники у декількох областях РФ.