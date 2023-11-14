В Брянской области РФ дрон атаковал химический завод — что известно

МЧС России. Фото(иллюстративное): росСМИ

В ночь на 14 ноября в Брянской области РФ дрон атаковал химический завод. Пострадавших нет, но в здании крыша пробита в трех местах.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным Baza, в ночь на 14 ноября в селе Сельце Брянской области обнаружили беспилотник начиненный взрывчаткой и заявили, что он атаковал "Брянский химический завод имени 50-летия СССР".

"В строящемся цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельце, был обнаружен беспилотник неразорвавшегося самолетного типа со взрывчатым веществом. При этом крыша цеха была пробита в трех местах. На место было вызвано. сотрудников спецслужб", — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, что "в результате падения БпЛА пострадавших нет".

Напомним, сегодня утром россияне также заявили, что якобы сбили четыре украинских беспилотника в нескольких областях РФ.