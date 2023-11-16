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В России произошел взрыв на территории воинской части

16 ноября 2023 07:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России произошел взрыв на территории воинской части
Пожар на территории воинской части России. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью на территории военной части поселка Котлубань в Волгоградской области прогремели сильные взрывы. Впоследствии местные сообщили о сильном пожаре.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как известно, около 01:00 в Волгоградской области РФ произошел пожар на территории воинской части. Местные жители также сообщили о звуках взрывов.

По предварительным данным, пожар произошел на объекте Минобороны, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

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Напомним, утром 14 ноября росСМИ заявили, что неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске (Россия). В результате падения была повреждена кровля здания.

Кроме того, в России заявили, что в Брянской области РФ дрон атаковал химический завод. Пострадавших нет, но в здании крыша пробита в трех местах.

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