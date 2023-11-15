У Росії безпілотники атакували пороховий завод, — ЗМІ

Місце поблизу заводу в Тамбовській області. Фото: t.me/bazabazon

Зранку 14 листопада невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську (Росія). Внаслідок падіння було пошкоджено покрівлю будівлі.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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У пабліку заявили, що невідомий безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Спроба атаки відбулася близько 7 ранку 14 листопада. Невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу" у Котовську і пошкодив частину покрівлі цеху змішування маси.

Атака на завод в Тамбовській області. Фото: t.me/bazabazon

Атака на завод в Тамбовській області. Фото: t.me/bazabazon

Окрім того, на місці розпочалася пожежа, але її вдалося швидко локалізувати. За попередньою інформацією, роботи у цьому цеху не проводились. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора у Росії заявили, що у Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод. Постраждалих немає, але в будівлі дах пробитий у трьох місцях.

Окрім того, росіяни також заявили, що нібито збили чотири українських безпілотники у декількох областях РФ.