В России беспилотники атаковали пороховой завод, — СМИ

Место вблизи завода в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon

Утром 14 ноября неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске (Россия). В результате падения была повреждена кровля здания.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В паблике заявили, что неизвестный беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске и повредил часть крыши цеха смешивания массы.

Атака на заводе в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon

Атака на заводе в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon

Кроме того, на месте начался пожар, но его удалось быстро локализовать. По предварительной информации, работы в этом цехе не проводились. Пострадавших нет.

Напомним, вчера в России заявили, что в Брянской области РФ дрон атаковал химический завод. Пострадавших нет, но в здании крыша пробита в трех местах.

Кроме того, россияне также заявили, что якобы сбили четыре украинских беспилотника в нескольких областях РФ.