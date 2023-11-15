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В России беспилотники атаковали пороховой завод, — СМИ

15 ноября 2023 07:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России беспилотники атаковали пороховой завод, — СМИ
Место вблизи завода в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 14 ноября неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске (Россия). В результате падения была повреждена кровля здания.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В паблике заявили, что неизвестный беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода" в Котовске и повредил часть крыши цеха смешивания массы.

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Атака на заводе в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon
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Атака на заводе в Тамбовской области. Фото: t.me/bazabazon

Кроме того, на месте начался пожар, но его удалось быстро локализовать. По предварительной информации, работы в этом цехе не проводились. Пострадавших нет.

Напомним, вчера в России заявили, что в Брянской области РФ дрон атаковал химический завод. Пострадавших нет, но в здании крыша пробита в трех местах.

Кроме того, россияне также заявили, что якобы сбили четыре украинских беспилотника в нескольких областях РФ.

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