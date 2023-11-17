В Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов, есть раненые

Взрыв на производстве радиаторов в Волгограде. Фото: t.me/astrapress

Сегодня, 17 ноября, в Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации росСМИ, взрыв произошел на заводе по производству радиаторов "Форте Пром ГмбХ". В результате этого два человека получили ранения.

В пресс-службе мэрии Волгограда заявили, что на заводе загорелось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь возгорания составляла около 20 квадратных метров.

"Пострадавших при взрыве на заводе мужчин 29 и 32 лет доставили в больницу № 25. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 16 ноября в поселке Котлубань Волгоградской области вспыхнул сильный пожар, охвативший склады с вооружением одной из воинских частей. Местные жители также сообщали о сильных взрывах.

Также мы писали, что после пожара в Волгоградской области, который произошел в воинской части, родственники оккупантов в панике ищут информацию о своих родных. Они шокированы, что не могут ни до кого дозвониться.