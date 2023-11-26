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У Москві горить трансформаторна підстанція

26 листопада 2023 10:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Москві горить трансформаторна підстанція
Пожежа на трансформаторній підстанції у Москві. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Москві сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Зазначається, що об'єкт загорівся в районі Мосфільмовської вулиці.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу 

Через загоряння електропроводки рух на цій вулиці повністю перекрито.

Останнім часом у столиці РФ часто трапляються пожежі.

До прикладу, 24 листопада у Москві спалахнула електропідстанція "Чагіно" в районі Любліно. Причини загорання були невідомі, але росіяни намагалися запевнити, що ситуація не критична.

Нагадаємо, раніше у російському Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту були поранені.

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