У Москві горить трансформаторна підстанція
26 листопада 2023 10:30
Пожежа на трансформаторній підстанції у Москві. Фото: росЗМІ
В Москві сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Зазначається, що об'єкт загорівся в районі Мосфільмовської вулиці.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Що відомо про пожежу
Через загоряння електропроводки рух на цій вулиці повністю перекрито.
Останнім часом у столиці РФ часто трапляються пожежі.
До прикладу, 24 листопада у Москві спалахнула електропідстанція "Чагіно" в районі Любліно. Причини загорання були невідомі, але росіяни намагалися запевнити, що ситуація не критична.
Нагадаємо, раніше у російському Волгограді стався вибух на виробництві радіаторів. Внаслідок інциденту були поранені.
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