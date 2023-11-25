Загорівся критий ринок — масштабна пожежа на Вінничині
На Вінниччині у місті Хмільник сталася масштабна пожежа на території критого ринку сьогодні ввечері, 25 листопада. Станом на 22:15 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я.
Про це повідомляє у Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.
Пожежа на території критого ринку у Хмільнику
За інформацією ДСНС, пожежа виникла сьогодні ввечері, близько 20:30. Загорівся критий ринок у місті Хмільник. Площа загоряння склала 800 кв. м.
"На місці залучено підрозділи ДСНС у складі понад 54 особи особового складу та 15 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум’я", — зазначили у ДСНС.
Зазначається, що о 22:15 працівникам ДСНС вдалося локалізувати полум’я. Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, на Львівщині в місті Дубляни сталася пожежа у квартирі в дев'ятиповерхівці. Аби врятуватися від вогню чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху.
Додамо, повідомлення про пожежу у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі надійшло до служби порятунку вранці 19 листопада. Внаслідок ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох людей, серед них троє дітей.
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