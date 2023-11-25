Загорівся критий ринок — масштабна пожежа на Вінничині

Рятувальники гасять пожежу на критому ринку. Фото: Головне управління ДСНС у Вінницькій області

На Вінниччині у місті Хмільник сталася масштабна пожежа на території критого ринку сьогодні ввечері, 25 листопада. Станом на 22:15 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я.

Про це повідомляє у Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

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Пожежа на території критого ринку у Хмільнику

За інформацією ДСНС, пожежа виникла сьогодні ввечері, близько 20:30. Загорівся критий ринок у місті Хмільник. Площа загоряння склала 800 кв. м.

Пожежна машина гасить полум'я. Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Пожежа на критому ринку. Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Пожежники гасять вогонь. Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Пожежні машини. Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

"На місці залучено підрозділи ДСНС у складі понад 54 особи особового складу та 15 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум’я", — зазначили у ДСНС.

Зазначається, що о 22:15 працівникам ДСНС вдалося локалізувати полум’я. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, на Львівщині в місті Дубляни сталася пожежа у квартирі в дев'ятиповерхівці. Аби врятуватися від вогню чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху.

Додамо, повідомлення про пожежу у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі надійшло до служби порятунку вранці 19 листопада. Внаслідок ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох людей, серед них троє дітей.