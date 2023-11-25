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Загорелся крытый рынок — масштабный пожар на Винничине

25 ноября 2023 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Загорелся крытый рынок — масштабный пожар на Винничине
Спасатели тушат пожар на крытом рынке. Фото: Главное управление ГСЧС в Винницкой области
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Винницкой области в городе Хмельник произошел масштабный пожар на территории крытого рынка сегодня вечером, 25 ноября. По состоянию на 22.15 спасателям удалось локализовать пламя.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

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По информации ГСЧС, пожар возник сегодня вечером, около 20:30. Загорелся крытый рынок в городе Хмельник. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

Пожарная машина гасит пламя
Пожарная машина гасит пламя. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области
Пожар на крытом рынке
Пожар на крытом рынке. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области
Спасатели тушат пожар
Спасатели тушат пожар. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области
Пожарные тушат пожар
Пожарные тушат огонь. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области
Пожарные машины
Пожарные машины. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области

"На месте привлечены подразделения ГСЧС в составе более 54 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя", — отметили в ГСЧС.

Отмечается, что в 22:15 работникам ГСЧС удалось локализовать пламя. Информации о пострадавших нет.

Напомним, во Львовской области в городе Дубляны произошел пожар в квартире в девятиэтажке. Чтобы спастись от огня, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа.

Добавим, сообщения о пожаре в Днепре на улице Набережная Победы в Соборном районе поступило в службу спасения утром 19 ноября. В результате ликвидации огня пожарные спасли пятерых человек, среди них трое детей.

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