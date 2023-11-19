Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Дніпрі пожежники винесли з вогню трьох дітей – у якому вони стані arrow

У Дніпрі пожежники винесли з вогню трьох дітей – у якому вони стані

19 листопада 2023 16:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Дніпрі пожежники винесли з вогню трьох дітей – у якому вони стані
Пожежа у багатоповерховому будинку у Дніпрі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повідомлення про пожежу у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі надійшло до служби порятунку вранці, 19 листопада. Внаслідок ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох людей, серед них троє дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Пожежа у багатоповерховому будинку у Дніпрі 19 листопада

Повідомляється, що вогонь охопив помешкання на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що з вікон квартири б'є полум'я, і звідти йде густий дим. Пожежа загрожувала поширитися на сусідні балкони.

У ДСНС зазначили, що через інтенсивне задимлення у сходовій клітці жителі верхніх поверхів не могли залишити свої квартири. В результаті операції з гасіння пожежі було врятовано п'ятьох осіб, включаючи трьох дітей. Одній дитині та жінці знадобилася госпіталізація.

"Пожежу було ліквідовано до 09:48. У пригоді ніхто не загинув", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на місце події було направлено 22 рятувальники та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки від ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 14 листопада в Солом'янському районі біля залізничної станції "Караваєви дачі" сталася пожежа. Вогонь охопив чималу територію.

Також ми писали, що 12 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва стався спалах. Відомо, що горів склад із будівельними матеріалами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі