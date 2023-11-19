У Дніпрі пожежники винесли з вогню трьох дітей – у якому вони стані

Пожежа у багатоповерховому будинку у Дніпрі. Фото: скриншот

Повідомлення про пожежу у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі надійшло до служби порятунку вранці, 19 листопада. Внаслідок ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох людей, серед них троє дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Пожежа у багатоповерховому будинку у Дніпрі 19 листопада

Повідомляється, що вогонь охопив помешкання на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що з вікон квартири б'є полум'я, і звідти йде густий дим. Пожежа загрожувала поширитися на сусідні балкони.

У ДСНС зазначили, що через інтенсивне задимлення у сходовій клітці жителі верхніх поверхів не могли залишити свої квартири. В результаті операції з гасіння пожежі було врятовано п'ятьох осіб, включаючи трьох дітей. Одній дитині та жінці знадобилася госпіталізація.

"Пожежу було ліквідовано до 09:48. У пригоді ніхто не загинув", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на місце події було направлено 22 рятувальники та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки від ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 14 листопада в Солом'янському районі біля залізничної станції "Караваєви дачі" сталася пожежа. Вогонь охопив чималу територію.

Також ми писали, що 12 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва стався спалах. Відомо, що горів склад із будівельними матеріалами.