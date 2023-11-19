В Днепре пожарные вынесли из огня троих детей — в каком они состоянии
Сообщение о пожаре в Днепре на улице Набережная Победы в Соборном районе поступило в службу спасения утром, 19 ноября. В результате ликвидации огня, пожарные спасли пятерых людей, среди них трое детей.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пожар в многоэтажном доме в Днепре 19 ноября
Сообщается, что огонь охватил квартиру на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что из окон квартиры бьёт пламя, и оттуда идёт густой дым. Пожар угрожал распространиться на соседние балконы.
В ГСЧС указали, что из-за интенсивного задымления в лестничной клетке жители верхних этажей не могли покинуть свои квартиры. В результате операции по тушению пожара были спасены пять человек, включая троих детей. Одному ребёнку и женщине потребовалась госпитализация.
"Пожар был ликвидирован к 09:48. В происшествии никто не погиб", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на место происшествия были направлены 22 спасателя и пять единиц пожарно-спасательной техники от ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, 14 ноября в Соломенском районе возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" произошел пожар. Огонь охватил немалую территорию.
Также мы писали, что 12 ноября на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горел склад со строительными материалами.
Читайте Новини.LIVE!