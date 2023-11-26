В Москве горит трансформаторная подстанция
26 ноября 2023 10:30
Пожар на трансформаторной подстанции в Москве. Фото: росСМИ
В Москве произошел пожар на трансформаторной подстанции. Объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы.
Об этом пишут российские СМИ.
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Что известно о пожаре
Из-за возгорания электропроводки движение по этой улице полностью перекрыто.
В последнее время в столице РФ часто происходят пожары.
К примеру, 24 ноября в Москве загорелась электроподстанция "Чагино" в районе Люблино. Причины возгорания были неизвестны, но россияне пытались заверить, что ситуация не критична.
Напомним, ранее в российском Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента были раненые.
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