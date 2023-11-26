В Москве горит трансформаторная подстанция

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве. Фото: росСМИ

В Москве произошел пожар на трансформаторной подстанции. Объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы.

Об этом пишут российские СМИ.

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Из-за возгорания электропроводки движение по этой улице полностью перекрыто.

В последнее время в столице РФ часто происходят пожары.

К примеру, 24 ноября в Москве загорелась электроподстанция "Чагино" в районе Люблино. Причины возгорания были неизвестны, но россияне пытались заверить, что ситуация не критична.

Напомним, ранее в российском Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента были раненые.