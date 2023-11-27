В России в одном из цехов произошел сильный пожар — что горит
Сегодня в российском Якутске вспыхнул масштабный пожар в мебельном цеху. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пострадавших нет.
Об этом сообщают росСМИ.
Сильный пожар в Якутске
Как известно, 27 ноября в Якутске на улице Очиченко в арочном гараже вспыхнул масштабный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Затем его снизили до второго.
По словам очевидцев, черный дым от пожара был виден в нескольких километрах. Как сообщили российское МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м. Пострадавших нет.
Пожар локализован. К тушению были привлечены 50 человек и 10 единиц техники. Продолжаются работы по его ликвидации. Что стало причиной возгорания — неизвестно.
Напомним, 26 ноября в российском Челябинске горел тракторный завод. Известно, что там разразился трансформатор. Этот завод специализируется на выпуске дизельных двигателей и моторов для всех танков, запасных частей к ним, а также различных видов гусеничной техники.
Кроме того, вчера в Москве произошел пожар на трансформаторной подстанции. Объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы.
Ранее в российском Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента были раненые.
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