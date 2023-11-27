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В России в одном из цехов произошел сильный пожар — что горит

27 ноября 2023 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России в одном из цехов произошел сильный пожар — что горит
Пожар в мебельном цеху в российском Якутске. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в российском Якутске вспыхнул масштабный пожар в мебельном цеху. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, пострадавших нет.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сильный пожар в Якутске

Как известно, 27 ноября в Якутске на улице Очиченко в арочном гараже вспыхнул масштабный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Затем его снизили до второго.

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Пожар в мебельном цеху в российском Якутске. Фото: МЧС РФ

По словам очевидцев, черный дым от пожара был виден в нескольких километрах. Как сообщили российское МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м. Пострадавших нет.

Пожар локализован. К тушению были привлечены 50 человек и 10 единиц техники. Продолжаются работы по его ликвидации. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

Напомним, 26 ноября в российском Челябинске горел тракторный завод. Известно, что там разразился трансформатор. Этот завод специализируется на выпуске дизельных двигателей и моторов для всех танков, запасных частей к ним, а также различных видов гусеничной техники.

Кроме того, вчера в Москве произошел пожар на трансформаторной подстанции. Объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы.

Ранее в российском Волгограде произошел взрыв на производстве радиаторов. В результате инцидента были раненые.

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