У РФ затримали підозрюваного у справі про підрив авто Прилєпіна

Письменник і пропагандист Захар Прилєпін. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 6 травня, невідомі підірвали машину письменника й пропагандиста Захара Прилєпіна. Поліція затримала чоловіка, який може бути причетний до підриву машини Прилєпіна, повідомили у МВС.

Про це інформують РосЗМІ.

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Що відомо

Затриманий за підозрою у причетності до вибуху машини Захара Прилєпіна раніше вже був засуджений. Його бачили в районі селища Піонерське, де стався підрив автомобіля.

Зазначається, що генпрокуратура РФ взяла на контроль перебіг розслідування справи за фактом підриву машини Прилєпіна.

Причетних до замаху на Захара Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлені адреси їхнього проживання, повідомили у силових структурах. Встановлено квартиру у Підмосков'ї, де могло бути зібрано СВУ, яким підірвали автомобіль.

18:56 — Затримано другого підозрюваного у замаху на вбивство Прилєпіна. Його знайшли під час прочісування лісосмуги.

Нагадаємо, що українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Сьогодні невідомі підірвали його автівку. Згодом РосЗМІ опублікували деталі його стану.

Олександр Шубін, відомий під позивним "Злий", був охоронцем відомого російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Він був бійцем так званої "ЛНР", які перебували на базі "Миротворця". Родом із Луганська, Олександр приєднався до батальйону Прилєпіна у 2014 році.