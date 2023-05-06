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Загиблий охоронець Прилєпіна був бійцем "луганських ополченців"

6 травня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Загиблий охоронець Прилєпіна був бійцем "луганських ополченців"
Охоронець Захара Прилєпіна Олександр Шубін. Колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Олександр Шубін, відомий під позивним "Злим", був охоронцем відомого російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Він був бійцем "луганських ополченців", які перебували на базі "Миротворця". Родом із Луганська, Олександр приєднався до батальйону Прилєпіна у 2014 році.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Останнім часом Олександр супроводжував дочку Прилєпіна у поїздках. Разом із письменником вони відвозили дівчинку до Нижнього Новгорода і поверталися вдвох. В одну з таких поїздок їхній автомобіль Audi Q7 був атакований і здетонував внаслідок вибуху.

Олександр Шубін загинув на місці події, а Захар Прилєпін був госпіталізований у тяжкому стані. Він зазнав серйозних травм, і його життя перебуває під загрозою.

Олександр Шубін
Охоронець Прилєпіна Олександр Шубін ліворуч. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Сьогодні невідомі підірвали його автомобіль.

Представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала підрив авто. За її словами, Вашингтон створив із київського режиму ще один терористичний осередок.

Москва поки не коментує замах на Прилєпіна, очікує на інформацію від правоохоронних органів, пишуть у росЗМІ.

На запитання російських медіа, чи вважає Кремль замах на Прилєпіна терактом з боку Києва, Пєсков заявив, що поки що нічого не відомо.

 

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