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Погибший охранник Прилепина был бойцом "луганских ополченцев"

6 мая 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погибший охранник Прилепина был бойцом "луганских ополченцев"
Охранник Захара Прилепина Александр Шубин. Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Александр Шубин, известный под позывным "Злой", был охранником известного российского писателя и украинофоба Захара Прилепина. Он был бойцом "луганских ополченцев", находившихся на базе "Миротворца". Родом из Луганска, Александр присоединился к батальону Прилепина в 2014 году.

Об этом пишут российские СМИ.

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В последнее время Александр сопровождал дочь Прилепина в поездках. Вместе с писателем они отвозили девочку в Нижний Новгород и возвращались вдвоем. В одну из таких поездок их автомобиль Audi Q7 был атакован и сдетонировал в результате взрыва.

Александр Шубин погиб на месте происшествия, а Захар Прилепин был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он получил серьезные травмы, и его жизнь находится под угрозой.

Александр Шубин
Охранник Прилепина Александр Шубин слева. Фото: росСМИ

Напомним, что украинофоба, писателя и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. Сегодня неизвестные взорвали его автомобиль.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подрыв авто. По ее словам, Вашингтон создал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

Москва пока не комментирует покушение на Прилепина, ожидает информации от правоохранительных органов, пишут в росСМИ.

На вопрос российских медиа, считает ли Кремль покушение на Прилепина терактом со стороны Киева, Песков заявил, что пока ничего неизвестно.

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