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Стали известны подробности о состоянии здоровья пропагандиста Прилепина

6 мая 2023 14:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стали известны подробности о состоянии здоровья пропагандиста Прилепина
Писатель Захар Прилепин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 6 мая, неизвестные подорвали машину писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сейчас стало известно о его состоянии.

Об этом пишут российские СМИ.

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Состояние здоровья Прилепина

По словам губернатора Нижегородской области, угрозы для здоровья Захара Прилепина нет, врачи диагностировали незначительные переломы.

По уточненным данным росСМИ, у Захара Прилепина одна нога сломана, а вторая механически ампутирована.

Сегодня Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории. За ним велась слежка. Бомбу, скорее всего, заложили, когда машина останавливалась у придорожного кафе, и все покидали ее, чтобы перекусить.

В сообщении говорится, что в результате подрыва, у авто Захара Прилепина полностью оторвало переднюю часть. Полиция сейчас опрашивает местных жителей. По словам одной женщины, за день до взрыва видела мужчину, который гулял по лесу. При этом ранее она его не видела.

Тем временем, в Нижегородской области полиция ввела план перехвата. Правоохранители должны останавливать подозрительные авто и выикивать подозреваемых.

"Автомобиль Захара Прилепина всю ночь находился около его дома. Именно в это время и могли заложить СВУ", — говорится в сообщении.

Источники сообщают, что мощность взрывчатки составила около двух килограмм в тротиловом эквиваленте. Сама взрывчатка находилась под капотом в районе водительского сиденья. При этом, она была размещена так, что четко взрыв пришелся на водителя авто.

Напомним, что украинофоба, писателя и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. Сегодня неизвестные взорвали его автомобиль.

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