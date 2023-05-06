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Стали відомі подробиці про стан здоров'я пропагандиста Прилєпіна

6 травня 2023 14:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стали відомі подробиці про стан здоров'я пропагандиста Прилєпіна
Письменник Захар Прилєпін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 6 травня, невідомі підірвали машину письменника й пропагандиста Захара Прилепіна. Наразі стало відомо про його стан.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами губернатора Нижньогородської області, загрози здоров'ю Захара Прилепіна немає, лікарі діагностували незначні переломи.

За уточненими даними росЗМІ у Захара Прилепіна одна нога зламана, а друга механічно ампутована.

Сьогодні Прилєпін перетнув пропускний пункт на прикордонній території. За ним велося стеження. Бомбу, швидше за все, заклали, коли машина зупинялася біля придорожнього кафе, і всі покидали її, щоб перекусити.

У повідомленні йдеться, що в результаті підриву, в авто Захара Прилепіна повністю відірвало передню частину. Поліція зараз опитує місцевих мешканців. За словами однієї жінки, за день до вибуху бачила чоловіка, який гуляв лісом. При цьому раніше вона не бачила його.

Тим часом у Нижньогородській області поліція ввела план перехоплення. Правоохоронці мають зупиняти підозрілі авто та викидати підозрюваних.

"Автомобіль Захара Прилепіна всю ніч знаходився біля його будинку. Саме в цей час і могли закласти СВУ", — йдеться у повідомленні.

Джерела повідомляють, що потужність вибухівки склала близько двох кілограмів у тротиловому еквіваленті. Сама вибухівка знаходилася під капотом у районі водійського сидіння. При цьому вона була розміщена так, що чітко вибух припав на водія авто.

Нагадаємо, що українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилепіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Сьогодні невідомі підірвали його автомобіль.

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