В РФ задержали подозреваемого по делу о подрыве авто Прилепина

Писатель и пропагандист Захар Прилепин. Фото: росСМИ

Сегодня, 6 мая, неизвестные взорвали машину писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина, сообщили в МВД.

Об этом информируют росСМИ.

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Что известно

Задержанный по подозрению в причастности к взрыву машины Захар Прилепин ранее уже был осужден. Его видели в районе поселка Пионерское, где произошел подрыв автомобиля.

Отмечается, что генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование дела по факту подрыва машины Прилепина.

Причастных к покушению на Захара Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания, сообщили в силовых структурах. Установлена квартира в Подмосковье, где могло быть собрано СВУ, которым взорвали автомобиль.

18:56 — Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Прилепина. Его нашли во время прочесывания лесополосы.

Напомним, что украинофоба, писателя и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. Сегодня неизвестные взорвали его автомобиль. Впоследствии росСМИ опубликовали детали его состояния.

Александр Шубин, известный под позывным "Злой", был охранником известного русского писателя и украинофоба Захара Прилепина. Он был бойцом так называемой "ЛНР", находившейся на базе "Миротворца". Родом из Луганска Александр присоединился к батальону Прилепина в 2014 году.