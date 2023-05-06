Лікарі госпіталізували Прилєпіна з пораненням обох ніг

Письменника Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням ніг. Фото: росЗМІ

Українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Сьогодні невідомі підірвали його автівку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо

Сьогодні, 6 травня, невідомі підірвали автомобіль путінського пропагандиста Захара Прилєпіна у Нижньому Новгороді, повідомляють російські ЗМІ. Українофоб вижив, але отримав поранення. Його водій загинув на місці.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала підрив авто. За її словами, Вашингтон створив із київського режиму ще один терористичний осередок.

"Факт відбувся: Вашингтон з натовцями вигодували ще один міжнародний терористичний осередок - київський режим. Бен Ладен, ІДІЛ, тепер Зеленський з головорізами. Пряма відповідальність США і Британії. Молимося за Захара", — написала дипломатка у своєму Telegram-каналі.

Що сказали в Кремлі

Москва поки що не коментує замах на Прилєпіна, чекає на інформацію від правоохоронних органів, пишуть у росЗМІ.

На питання російських медіа, чи вважає Кремль замах на Прилєпіна терактом з боку Києва, Пєсков заявив, що поки що нічого не відомо.

"Невідомо. Треба спочатку отримати інформацію від правоохоронних органів", — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Підрив здійснили партизани?

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії "Атеш" заявив, що полював на українофоба та прихильника політики Кремля Прилєпіна з початку року.



"Його дістали. Все лише починається для рашистів. Захар Прилєпін був хр*новим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось як відчували. І збулося — їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на дні автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо", — написав "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ще 28 січня партизанський рух "Атеш" публікував допис, в якому зазначив, що "замовлення на Прилєпіна прийняте".

Telegram-канали публікують перші фото та відео з місця пригоди. Автівку пропагандиста Прилєпіна розірвало на дві частини. Від вибуху на землі лишилась так звана "воронка". На місці працюють правоохоронці та лікарі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії заявили, що ГУР МО готувала замах на керівництво Криму та об'єкти інфраструктури. На півострові нібито затримали підозрюваних.