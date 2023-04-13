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У Польщі автобус з українцями злетів у кювет: що відомо

13 квітня 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі автобус з українцями злетів у кювет: що відомо
Автобус, який перекинувся у Польщі. Фото: inpoland.net.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні з'їхав з дороги автобус з українцями. Автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

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Деталі

В автобусі перебувало 14 людей, з них 12 пасажирів та двоє водіїв. 

Внаслідок ДТП четверо українців отримали легкі травми. Трьох жінок та 15-річного юнака доставили до лікарні.

У поліції розповіли, що водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу, різко повернув праворуч. Внаслідок цього автомобіль з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Транспортний засіб їхав з України до Познані. Всередині були лише українці. Люди, які не травмувалися, залишилися чекати іншого автобуса.

Нагадаємо, 8 квітня, у Молдові перекинувся автобус із людьми. Він прямував до Києва.

Правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням. Він врізався в дерево та з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", — додали у поліції.

Також ми писали, що на Львівщині внаслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль, загинув 56-річний водій однієї з вантажівок. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 квітня, близько 11.40, поблизу села Янгелівка Золочівського району на автодорозі "Київ-Чоп".

Додамо, на автодорозі "Львів — Шегині" у селі Твіржа Яворівського району 6 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода унаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

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