На Львівщині в потрійній ДТП загинув чоловік, ще двох людей госпіталізували

Наслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині внаслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль, загинув 56-річний водій однієї з вантажівок. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 квітня, близько 11.40, поблизу села Янгелівка Золочівського району на автодорозі "Київ-Чоп".

Про це повідомили в управлінні Національної поліції у Львівській області.

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Наслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль. Фото: Поліція Львівської області

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: вантажівки Mercedes Benz Actros, якою керував 56-річний чоловік, особисті дані якого уточнюються, вантажівки DAF під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіля Toyota Camry, яким керував 61-річний киянин.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події. Водій Mercedes Benz Actros та пасажирка Toyota Camry, 61-річна киянка, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. 38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні.