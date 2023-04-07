Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow У Львівській області водій насмерть збив чотирирічного хлопчика: деталі ДТП arrow

У Львівській області водій насмерть збив чотирирічного хлопчика: деталі ДТП

7 квітня 2023 16:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області водій насмерть збив чотирирічного хлопчика
Водій автомобіля "Mercedes-Benz" наїхав на жінку та дитину
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На автодорозі "Львів-Шегині" у селі Твіржа Яворівського району 6 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода унаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Читайте також:

Подробиці

Водій автомобіля "Mercedes-Benz", 36-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні  — 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Унаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до реанімації. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП в столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB