У Львівській області водій насмерть збив чотирирічного хлопчика

Водій автомобіля "Mercedes-Benz" наїхав на жінку та дитину

На автодорозі "Львів-Шегині" у селі Твіржа Яворівського району 6 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода унаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Подробиці

Водій автомобіля "Mercedes-Benz", 36-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні — 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Унаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до реанімації. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП в столиці.