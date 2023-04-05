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На Київщині сталися дві ДТП: зіткнулися дві вантажівки та легковики

5 квітня 2023 13:33
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Дві ДТП через порушення ПДР
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 5 квітня, на Київщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди. В Борисполі зіткнулись два легковики, на трасі Київ — Харків автопригода між двома вантажівками.

Про це інформує Патрульна поліція Київської області

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На Київщині стались дві ДТП

Поліція Київської області зазначає, що близько 6-ї години, на 48 км автодороги Київ — Харків трапилась ДТП за участі двох вантажівок.

На місці пригоди патрульні встановили, що водій вантажівки Daf XF не обрав безпечної швидкості й безпечного інтервалу, не врахував дорожню обстановку та не був уважним за кермом. Як наслідок, допустив зіткнення з іншою вантажівкою Daf.

ДТП
ДТП

Пізніше, близько 7-ї ранку, на вулиці Київський Шлях у Борисполі трапилась аварія.

Інспектори встановили, що водій авто Skoda не надав дорогу транспортному засобу Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку руху. У наслідок цього трапилося зіткнення транспортних засобів.

ДТП
ДТП

В обох випадках охоронці порядку склали схему ДТП, отримали пояснення водіїв, склали на водіїв-порушників протокол за ст. 124 КУпАП.

Поліція закликає бути відповідальними водіями і не порушувати ПДР.

Нагадаємо, що у Мелітополі знову вибухнуло авто колаборанта на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхала швидка допомога. 

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