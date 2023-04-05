На Київщині сталися дві ДТП: зіткнулися дві вантажівки та легковики

Дві ДТП через порушення ПДР

Сьогодні, 5 квітня, на Київщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди. В Борисполі зіткнулись два легковики, на трасі Київ — Харків автопригода між двома вантажівками.

Про це інформує Патрульна поліція Київської області.

Читайте також:

На Київщині стались дві ДТП

Поліція Київської області зазначає, що близько 6-ї години, на 48 км автодороги Київ — Харків трапилась ДТП за участі двох вантажівок.



На місці пригоди патрульні встановили, що водій вантажівки Daf XF не обрав безпечної швидкості й безпечного інтервалу, не врахував дорожню обстановку та не був уважним за кермом. Як наслідок, допустив зіткнення з іншою вантажівкою Daf.





Пізніше, близько 7-ї ранку, на вулиці Київський Шлях у Борисполі трапилась аварія.



Інспектори встановили, що водій авто Skoda не надав дорогу транспортному засобу Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку руху. У наслідок цього трапилося зіткнення транспортних засобів.





В обох випадках охоронці порядку склали схему ДТП, отримали пояснення водіїв, склали на водіїв-порушників протокол за ст. 124 КУпАП.

Поліція закликає бути відповідальними водіями і не порушувати ПДР.

Нагадаємо, що у Мелітополі знову вибухнуло авто колаборанта на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхала швидка допомога.