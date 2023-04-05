На Киевщине произошло два ДТП: столкнулись два грузовика и легковушки

Два ДТП из-за нарушения ПДД

Сегодня, 5 апреля, в Киевской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. В Борисполе столкнулись две легковушки, на трассе Киев — Харьков ДТП между двумя грузовиками.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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В Киевской области произошло два ДТП

Полиция Киевской области отмечает, что около 6 часов, на 48 км автодороги Киев — Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков.



На месте происшествия патрульные установили, что водитель грузовика Daf XF не выбрал безопасную скорость и безопасный интервал, не учел дорожную обстановку и не был внимательным за рулем. Как следствие, допустил столкновение с другим грузовиком Daf.





Позже, около 7 утра, на улице Киевский Путь в Борисполе произошла авария.



Инспекторы установили, что водитель авто Skoda не предоставил дорогу транспортному средству Mercedes, двигавшемуся во встречном направлении движения. В результате произошло столкновение транспортных средств.





В обоих случаях охранники порядка составили схему ДТП, получили пояснения водителей, составили на водителей-нарушителей протокол по ст. 124 КУоАП.

Полиция призывает быть ответственными водителями и не нарушать ПДД.

Напомним, что в Мелитополе снова взорвался автомобиль коллаборанта на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехала скорая помощь.