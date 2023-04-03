У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант: що відомо
У Мелітополі знову вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхала швидка допомога.
Про це інформує Іван Федоров.
Вибух авто у Мелітополі
У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Унаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Максим Зубарєв.
"Він пішов на співпрацю з ворогом одним із найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію", — розповів мер Мелітополя.
"У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", — написав Іван Федоров.
Нагадаємо, що раніше у Мелітополі колаборанти змушені переховуватися. Вони налякані українськими партизанами. А Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".