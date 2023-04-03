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У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант: що відомо

3 квітня 2023 11:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Колаборант постраждав від вибуху
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У Мелітополі знову вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхала швидка допомога.

Про це інформує Іван Федоров.

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У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Унаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Максим Зубарєв.

"Він пішов на співпрацю з ворогом одним із найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію", — розповів мер Мелітополя.

"У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі колаборанти змушені переховуватися. Вони налякані українськими партизанами. А Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".

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