У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант: що відомо

Колаборант постраждав від вибуху

У Мелітополі знову вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхала швидка допомога.

Про це інформує Іван Федоров.

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Вибух авто у Мелітополі

У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Унаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Максим Зубарєв.

"Він пішов на співпрацю з ворогом одним із найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію", — розповів мер Мелітополя.

"У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі колаборанти змушені переховуватися. Вони налякані українськими партизанами. А Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".