В Мелитополе в результате взрыва автомобиля пострадал коллаборант: что известно

Коллаборант пострадал от взрыва

В Мелитополе снова взрыв авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехала скорая помощь.

Об этом информирует Иван Федоров.

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Взрыв авто в Мелитополе

В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. В результате взрыва автомобиля пострадал коллаборант Максим Зубарев.

"Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию", — рассказал мэр Мелитополя.

"У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", — написал Иван Федоров.

Напомним, что ранее в Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться. Они напуганы украинскими партизанами. А Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".