В Мелитополе в результате взрыва автомобиля пострадал коллаборант: что известно
В Мелитополе снова взрыв авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехала скорая помощь.
Об этом информирует Иван Федоров.
Взрыв авто в Мелитополе
В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. В результате взрыва автомобиля пострадал коллаборант Максим Зубарев.
"Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию", — рассказал мэр Мелитополя.
"У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", — написал Иван Федоров.
Напомним, что ранее в Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться. Они напуганы украинскими партизанами. А Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".