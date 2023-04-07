Во Львовской области водитель насмерть сбил четырехлетнего мальчика

Водитель автомобиля "Mercedes-Benz" наехал на женщину и ребенка

На автодороге "Львов-Шегини" в селе Твиржа Яворивского района 6 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 4-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Львовской области .

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Водитель автомобиля "Mercedes-Benz", 36-летний житель одного из сел Львовского района, совершил наезд на двух жителей Судебной Вишни - 23-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Их госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, мальчик от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Полицейские устанавливают происшествия.

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