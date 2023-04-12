На Львовщине в тройном ДТП погиб мужчина, еще два человека госпитализированы

Следствие тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль. Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине в результате тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб 56-летний водитель одного из грузовиков. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 апреля, около 11.40, вблизи села Янгелевка Золочевского района на автодороге "Киев-Чоп".

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции во Львовской области.

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Следствие тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль. Фото: Полиция Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение трех транспортных средств: грузовика Mercedes Benz Actros, которым управлял 56-летний мужчина, личные данные которого уточняются, грузовики DAF под управлением 47-летнего жителя Ровенской области и автомобиля Toyota Camry, которым руководил 61-летний киевлянин.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Водитель Mercedes Benz Actros и пассажирка Toyota Camry, 61-летняя киевлянка, получили телесные повреждения, их госпитализировали.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. 38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.