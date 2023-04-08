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У Молдові перекинувся автобус з людьми, який прямував до Києва: деталі

8 квітня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Автобус, який перекинувся у Молдові/Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 квітня, у Молдові перекинувся автобус із людьми. Він прямував до Києва.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Деталі

Загалом в автобусі знаходилася 21 особа. Наразі відомо про дев'ять госпіталізованих.

"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

В Молдове перевернулся автобус с людьми

ДТП сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40.

Правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням. Він врізався в дерево та з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", — додали у поліції.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в районі Печерського району в Києві сталася страшна ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої одна з машин перекинулася. За попередньою інформацією, було зареєстровано постраждалих.

Також ми писали, що у Хмельницькій області перекинувся автобус із пасажирами. Дорожньо-транспортна пригода сталася, 28 березня, на Волочищині. Попередньо встановили, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава — Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні на той момент було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. 

Додамо, на автодорозі "Львів — Шегині" у селі Твіржа Яворівського району 6 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода унаслідок якої загинув 4-річний хлопчик.

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