В Молдове перевернулся автобус с людьми, который направлялся в Киев: детали

Автобус, который перевернулся в Молдове/Фото: Telegram

Сегодня, 8 апреля, в Молдове перевернулся автобус с людьми. Он направлялся в Киев.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Всего в автобусе находился 21 человек. Пока известно о девяти госпитализированных.

"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, который следовал из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Бельцы-Дрокия около 09:40.

Правоохранители установили, что водитель не справился с управлением. Он врезался в дерево и съехал в кювет.

"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", — добавили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в районе Печерского района в Киеве произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. По предварительной информации, были зарегистрированы пострадавшие.

Также мы писали, что в Хмельницкой области опрокинулся автобус с пассажирами. Дорожно-транспортное происшествие случилось, 28 марта, на Волочищине. Предварительно установили, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава — Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне на тот момент находились 25 пассажиров, среди которых двое детей.

Добавим, на автодороге "Львов — Шегини" в селе Твиржа Яворивского района 6 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 4-летний мальчик.