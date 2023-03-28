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В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

28 марта 2023 14:21
- Анна-Карина Белоткач
В Хмельницкой области перевернулся автобус
- Анна-Карина Белоткач

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами. Количество пострадавших пока неизвестно.

Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области.

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ДТП в Хмельницкой области

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 28 марта, на Волочищине. В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП.

Предварительно установили, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава — Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

В салоне на тот момент находились 25 пассажиров, среди которых двое детей. В настоящее время с ними работают медики, определяющие степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже.

На месте продолжают работу работники экстренных служб.

Напомним, что 21 марта неподалеку села Новые Трояны и поселка Суворово, которые на автодороге Одесса — Рени, произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

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