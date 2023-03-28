На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

На Хмельниччині перекинувся автобус

На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами. Кількість постраждалих поки невідома.

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області.

ДТП на Хмельниччині

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Попередньо встановили, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава — Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні на той момент було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше.

На місці далі продовжують роботу працівники екстрених служб.

Нагадаємо, що 21 березня неподалік села Нові Трояни та селища Суворове, які на автодорозі Одеса — Рені, сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.