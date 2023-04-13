В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: что известно

Автобус, который перевернулся в Польше. Фото: inpoland.net.pl

Сегодня, 13 апреля, в польской деревне Эльжбецини съехал с дороги автобус с украинцами. Автомобиль слетел в кювет.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

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В автобусе находились 14 человек, из них 12 пассажиров и двое водителей.

В результате ДТП четверо украинцев получили легкие травмы. Трех женщин и 15-летнего парня доставили в больницу.

В полиции рассказали, что водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выскочившей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате автомобиль съехал на обочину и опрокинулся.

Транспортное средство ехало из Украины в Познань. Внутри были только украинцы. Люди, которые не травмировались, остались ждать другой автобус.

Напомним, 8 апреля в Молдове перевернулся автобус с людьми. Он направлялся в Киев.

Правоохранители установили, что водитель не справился с управлением. Он врезался в дерево и съехал в кювет.

"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", — добавили в полиции.

Также мы писали, что во Львовской области в результате тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб 56-летний водитель одного из грузовиков. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 апреля, около 11.40, вблизи села Янгелевка Золочевского района на автодороге "Киев-Чоп".

Добавим, на автодороге "Львов — Шегини" в селе Твиржа Яворивского района 6 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 4-летний мальчик.