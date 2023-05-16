У Москві спалахнула масштабна пожежа біля заводу "Москвич"

Пожежа біля заводу "Москвич" в Росії. Фото: скріншот з відео

У вівторок, 16 травня, у Москві спалахнула пожежа біля заводу "Москвич". Попередньо, горить одноповерховий ангар зі сміттям.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Відомо, що горить сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі близько 70 кв. метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, де видно величезний стовп чорного диму, який підійнявся у небо.

Інші пожежі в Росії

Лише вчора, 15 травня, у Росії горів торговий центр "Перекресток". За попередньою інформацією, вибухнули газові балони на першому поверсі будівлі

А 12 травня у Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ. Внаслідок пожежі постраждало три людини.

Окрім того, 7 травня, у Москві сталася чергова масштабна пожежа. Інцидент відбувся на будівництві в ЖК "Нове Очаково". За інформацією росЗМІ, загорілися будівельні матеріали. На місце події відразу прибули екстрені служби. Загальна площа загоряння — близько 150 квадратних метрів.

Нагадаємо, у російській Москві 27 квітня спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося у житловому комплексі "Вікторія Парк", на якому ще ведеться будівництво, біля Кутузовського проспекту.

Також ми писали, що у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Додамо, внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.