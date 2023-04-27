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У центрі Москви горів будинок у елітному житловому комплексі

27 квітня 2023 13:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У центрі Москви горів будинок у елітному житловому комплексі
Пожежа у центрі Москви 27 квітня 2023 року. Фото: РИА-Новости
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У російській Москві сьогодні, 27 квітня, спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося у житловому комплексі "Вікторія Парк", на якому ще ведеться будівництво, біля Кутузовського проспекту.

Про це повідомили російські ЗМІ. 

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"У Москві велика пожежа. Горять майбутні елітні резиденції у ЖК Victory Park Residences", — пишуть ЗМІ. 

Попередньо вогонь поширився на 100 квадратів. Станом на цю хвилину пожежникам вдалося погасити вогонь. 

Наразі прокуратура вже встановлює причини пожежі. 

Нагадаємо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Також масштабна пожежа сталася у ніч проти 18 квітня у російському місті Тюмень. 

Внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.

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