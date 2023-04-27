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В центре Москвы горел дом в элитном жилом комплексе

27 апреля 2023 13:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В центре Москвы горел дом в элитном жилом комплексе
Пожар в центре Москвы 27 апреля 2023 года. Фото: РИА-Новости
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В российской Москве сегодня, 27 апреля, вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Об этом сообщили российские СМИ.

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"В Москве большой пожар. Горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences", — пишут СМИ.

Предварительно огонь распространился на 100 квадратов. По состоянию на эту минуту пожарным удалось погасить огонь.

В настоящее время прокуратура уже устанавливает причины пожара.

Напомним, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторым сырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Также масштабный пожар произошел в ночь на 18 апреля в российском городе Тюмень.

В результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

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