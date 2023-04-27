В центре Москвы горел дом в элитном жилом комплексе
В российской Москве сегодня, 27 апреля, вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.
Об этом сообщили российские СМИ.
Что известно
"В Москве большой пожар. Горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences", — пишут СМИ.
Предварительно огонь распространился на 100 квадратов. По состоянию на эту минуту пожарным удалось погасить огонь.
В настоящее время прокуратура уже устанавливает причины пожара.
Напомним, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторым сырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.
Также масштабный пожар произошел в ночь на 18 апреля в российском городе Тюмень.
В результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.